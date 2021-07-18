Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днем металлурга. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей - на благо России и наших граждан. Желаю вам здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что от эффективной работы тружеников одной из стратегических отраслей экономики зависит "развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России".

Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса.