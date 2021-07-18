Реактивный таран: 40 лет назад Су-15 сбил самолет-нарушитель CL-44

18 июля 1981 года в небе над Закавказьем произошел воздушный таран. Советский истребитель Су-15ТМ, которым управлял капитан Валентин Куляпин, сбил над Арменией турбовинтовой самолет Canadair CL-44. Этот самолет нелегально перевозил оружие из Израиля в Иран.

Транспортный самолет Canadair CL-44, возвращаясь из рейса Тель-Авив - Тегеран, вторгся в воздушное пространство Советского Союза. Это произошло над территорией Армении. Как потом выяснилось, и в Иран самолет летел таким же маршрутом, сокращая свой путь. Советские радары тогда обнаружили самолет-нарушитель, но перехватчики в небо не поднимали.

Когда же он таким же маршрутом полетел обратно, на его перехват с аэродрома Вазиани подняли четыре Су-15ТМ. Но так получилось, что они преждевременно израсходовали горючее и вынуждены были вернуться на базу.

Тогда в небо поднялся Валентин Куляпин на таком же истребителе. Он получил задание посадить нарушителя на территории СССР. Самолет был вооружен ракетами "воздух-воздух" средней дальности Р-98М.

Капитан Куляпин близко подошел к нарушителю, поэтому использовать ракеты уже не мог. Тогда он ударил килем и фюзеляжем Су-15 по стабилизатору Canadair CL-44. Транспортный самолет потерял управление и упал в нескольких километрах от государственной границы. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Сам Валентин Куляпин остался жив, он смог катапультироваться.

Несколько лет спустя он рассказал об этом эпизоде Людмиле Жуковой, которая написала очерк "Выбираю таран". Куляпин отмечал, что это был не пассажирский самолет, без иллюминаторов, на запросы с земли не отвечал. С пункта наведения поступила команда сбить самолет-нарушитель. И тогда капитан пошел на таран.

За подвиг в небе над границей 26-летнего капитана Валентина Куляпина наградили орденом Красного Знамени.