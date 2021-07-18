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18.07.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на Крымском валу

Текст: Владислав Куликов

Крупное ДТП произошло на Крымском валу в центре Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, столкнулись пять автомобилей, два человека пострадали. Пока данных об их состоянии не сообщается.

Сейчас движение на данном участке дороги затруднено. Работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.

"На Крымском Валу в районе дома 9 столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления", - говорится в сообщении столичного Департамента транспорта.

В департаменте рекомендуют по возможности объезжать данный участок Садового кольца.

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