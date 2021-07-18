Оперштаб: в Москве выявлено 4 357 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 4 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки госпитализированы 1 293 человека. На ИВЛ находится 577 человек. Выздоровели еще 7 283 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 281 319. В столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, в павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте мэра Москвы.