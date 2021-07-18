Число погибших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

Спасатели нашли тело одного из двоих пропавших без вести при столкновении грузовых поездов в Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Местонахождение тела обнаружено, но извлечь его смогут только когда восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода. Поиски второго пропавшего продолжаются.

Напомним, грузовые поезда столкнулись накануне на участке железной дороги Улак - Эльга, который принадлежит ООО "Эльгауголь" и используется только этим предприятием для транспортировки угля.

Таким образом, в аварии погибли три человека, еще трое пострадали, один человек считается пропавшим. Пострадавшие находятся в больнице в городе Зея, их состояние оценивается как средней степени тяжести.