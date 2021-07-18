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18.07.2021 19:10
Рубрика: Происшествия

В Алтайском крае в ДТП погибли три человека

В Троицком районе Алтайского края на 275-ом километре федеральной автодороги "Чуйский тракт" произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Camry и Hyundai Creta.

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В результате ДТП погибли трое пассажиров, которые находились в Toyota, в том числе девятилетняя девочка. Еще одна пассажирка госпитализирована, водитель не пострадал. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Четверо из пяти человек, находившихся в Hyundai, получили различные травмы.

Предположительно, ДТП произошло из-за того что водитель Camry не справился с управлением и въехал в бок Creta. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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