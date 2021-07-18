В Алтайском крае в ДТП погибли три человека

В Троицком районе Алтайского края на 275-ом километре федеральной автодороги "Чуйский тракт" произошло столкновение двух автомобилей - Toyota Camry и Hyundai Creta.

В результате ДТП погибли трое пассажиров, которые находились в Toyota, в том числе девятилетняя девочка. Еще одна пассажирка госпитализирована, водитель не пострадал. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Четверо из пяти человек, находившихся в Hyundai, получили различные травмы.

Предположительно, ДТП произошло из-за того что водитель Camry не справился с управлением и въехал в бок Creta. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.