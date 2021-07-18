На Ставрополье два человека погибли при пожаре в частном доме

Вечером 18 июля в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставрополья произошел пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь удалось потушить, но на месте пожара спасатели обнаружили тела двоих погибших.

- Пожар произошел в частном домовладении села Сухая Буйвола. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте обнаружены тела двух человек, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В тушении приняли участие 15 человек и пять единиц техники.

О причинах пожара и других деталях пока не сообщается, однако 18 июля на Ставрополье, как и по всей южной части России, стоит сильная жара. В Ставропольском крае с 18 по 21 июля объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Температура в некоторых районах края достигает 38 градусов тепла.