Синоптики предупредили об аномальной жаре в Волгограде и Дагестане

Как сообщает региональное МЧС, в Волгограде ближайшие четыре дня ожидается резкое повышение температуры до 42 градусов.

"МЧС рекомендует не выходить на улицу в обеденное время, долго не работать на улице в жару и носить светлую легкую одежду и пить больше воды. Допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду. Пейте больше воды, морсов, компотов, чая, носите с собой в сумке бутылочку воды. Старайтесь меньше пить газированных и очень сладких напитков. Исключите алкоголь", - предупреждает МЧС.

Повышение температуры до 35-39 градусов прогнозируется и в Дагестане. В Махачкале на улицах установлены холодильники по бесплатной раздаче бутилированной воды, сообщает пресс-служба мэрии