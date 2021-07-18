В Екатеринбурге машина сбила пешехода на тротуаре

Утром 18 июля автомобиль, следующий по проспекту Ленина в Екатеринбурге, врезался с машиной и вылетел на тротуар. Об этом "РГ" сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. В итоге пострадали пешеход и оба водителя - их уже госпитализировали.

По предварительным данным, около 11 часов утра водитель Nissan X-Trail двигался по полосе с односторонним движением и проехал на красный свет светофора. Из-за этого он столкнулся с Volkswagen Golf, который двигался через перекресток, и его выбросило в пешеходную зону. Машина нарушителя сбила пешехода - 36-летнюю девушку и перевернулась.

- В результате ДТП женщина госпитализирована с переломом таза и повреждением шейного отдела позвоночника. Оба водителя тоже получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции: опрашиваются участники инцидента и проводится дознание, - отметили в УГИБДД региона.