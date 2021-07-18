В Европе спрогнозировали очередной пик заболеваемости COVID-19 к началу августа

Страны ЕС в ближайшее время ждет очередной всплеск заражений коронавирусом. Как заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний, через две-три недели количество больных COVID-19 вырастет в пять раз.

Согласно прогнозам, к 8 августа количество инфицированных составит в среднем 622,9 человек на 100 тысяч жителей ЕС. Как отметили в центре, в настоящее время уже наметился рост, за одну неделю число больных выросло с 51,6 до 89,6 на 100 тысяч человек. Эксперты связывают эти изменения с все большим распространением штамма "дельта". По их мнению, к началу следующего месяца этот вариант коронавируса будет выявляться в 90 процентах всех случаев.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний предполагают, что эпидемическая ситуация будет аналогичная тем, что были осенью 2020 и в апреле 2021 года. Хуже всего положение дел сложится на Кипре, в первую неделю августа там будет 6926 заболевших на 100 тысяч жителей, а также в Нидерландах, где прогнозируется 5956 инфицированных на 100 тысяч человек. На третьем месте окажется Испания с 2384 случаями.

Специалисты центра ожидают, что больше всего заболевших будет среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Однако это позволяет надеяться, что благодаря их более крепкому здоровью уровень смертности не изменится.