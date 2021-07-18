За сутки в России подтверждено 25 018 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 4357

2 Московская область 2554

3 Санкт-Петербург 1941

4 Нижегородская область 533

5 Красноярский край 505

6 Свердловская область 486

7 Воронежская область 478

8 Республика Крым 409

9 Иркутская область 408

10 Пермский край 398

11 Омская область 348

12 Ростовская область 334

13 Хабаровский край 329

14 Брянская область 310

15 Забайкальский край 308

16 Волгоградская область 293

17 Челябинская область 291

18 Оренбургская область 288

19 Республика Коми 284

20 Самарская область 279

21 Тверская область 268

22 Алтайский край 268

23 Мурманская область 263

24 Ставропольский край 260

25 Приморский край 257

26 Тюменская область 255

27 Астраханская область 253

28 Республика Бурятия 249

29 Ульяновская область 246

30 Ленинградская область 246

31 Республика Башкортостан 246

32 Саратовская область 239

33 Владимирская область 234

34 Калининградская область 233

35 Липецкая область 233

36 Вологодская область 231

37 Краснодарский край 231

38 Пензенская область 229

39 Архангельская область 228

40 Смоленская область 203

41 Ярославская область 203

42 Кемеровская область 203

43 Республика Дагестан 198

44 Курская область 197

45 Республика Тыва 196

46 Республика Карелия 190

47 Ханты-Мансийский автономный округ 187

48 Новосибирская область 179

49 Республика Хакасия 177

50 Новгородская область 159

51 Тульская область 150

52 Удмуртская Республика 143

53 Рязанская область 138

54 Белгородская область 135

55 Костромская область 133

56 Калужская область 131

57 Севастополь 129

58 Псковская область 128

59 Чеченская Республика 124

60 Амурская область 123

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 121

62 Курганская область 120

63 Республика Калмыкия 115

64 Кировская область 113

65 Томская область 111

66 Ивановская область 104

67 Тамбовская область 100

68 Сахалинская область 99

69 Республика Саха (Якутия) 97

70 Орловская область 91

71 Кабардино-Балкарская Республика 72

72 Республика Мордовия 65

73 Республика Алтай 62

74 Республика Чувашия 61

75 Республика Марий Эл 57

76 Республика Татарстан 57

77 Республика Ингушетия 55

78 Карачаево-Черкесская Республика 54

79 Республика Северная Осетия-Алания 54

80 Камчатский край 51

81 Республика Адыгея 40

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 30

84 Ненецкий автономный округ 15

85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Республика Чувашия 0,22%

2. Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%

3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%

За последние сутки подтверждено 764 смерти

Москва 106

Санкт-Петербург 101

Иркутская область 40

Нижегородская область 29

Тюменская область 29

Краснодарский край 26

Московская область 24

Пермский край 16

Красноярский край 16

Пензенская область 15

Алтайский край 15

Липецкая область 13

Челябинская область 12

Республика Бурятия 12

Астраханская область 11

Ленинградская область 10

Волгоградская область 10

Самарская область 10

Свердловская область 10

Республика Дагестан 9

Ульяновская область 9

Новосибирская область 9

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Саратовская область 8

Ханты-Мансийский автономный округ 8

Брянская область 7

Тульская область 7

Вологодская область 7

Ставропольский край 7

Омская область 7

Забайкальский край 7

Владимирская область 6

Курская область 6

Республика Коми 6

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 6

Хабаровский край 6

Сахалинская область 6

Белгородская область 5

Смоленская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Башкортостан 5

Республика Марий Эл 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Орловская область 4

Рязанская область 4

Ярославская область 4

Республика Карелия 4

Калининградская область 4

Новгородская область 4

Псковская область 4

Ростовская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Чеченская Республика 4

Республика Мордовия 4

Томская область 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Севастополь 3

Оренбургская область 3

Приморский край 3

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Калужская область 1

Архангельская область 1

Республика Хакасия 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 148 419 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек

Москва 7283

Московская область 2197

Санкт-Петербург 459

Свердловская область 448

Нижегородская область 390

Брянская область 382

Воронежская область 350

Ростовская область 333

Пермский край 302

Приморский край 280

Владимирская область 232

Забайкальский край 230

Саратовская область 226

Омская область 202

Красноярский край 199

Кемеровская область 185

Республика Бурятия 185

Республика Карелия 179

Челябинская область 173

Самарская область 170

Республика Дагестан 168

Тюменская область 165

Республика Крым 161

Калининградская область 160

Архангельская область 156

Курская область 148

Вологодская область 139

Хабаровский край 139

Оренбургская область 130

Ульяновская область 123

Иркутская область 119

Республика Башкортостан 118

Волгоградская область 105

Тамбовская область 103

Ямало-Ненецкий автономный округ 103

Рязанская область 102

Республика Хакасия 100

Кировская область 98

Смоленская область 93

Ярославская область 89

Ханты-Мансийский автономный округ 89

Калужская область 83

Севастополь 81

Орловская область 79

Тверская область 79

Республика Коми 78

Ивановская область 77

Ленинградская область 76

Новгородская область 75

Ставропольский край 73

Сахалинская область 69

Липецкая область 64

Тульская область 63

Республика Саха (Якутия) 59

Курганская область 55

Мурманская область 52

Новосибирская область 51

Краснодарский край 50

Республика Чувашия 50

Алтайский край 48

Республика Тыва 44

Амурская область 44

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 42

Республика Татарстан 40

Астраханская область 38

Республика Калмыкия 34

Республика Марий Эл 30

Республика Адыгея 29

Республика Ингушетия 29

Пензенская область 29

Кабардино-Балкарская Республика 28

Костромская область 27

Чеченская Республика 25

Псковская область 21

Томская область 21

Белгородская область 19

Республика Алтай 18

Карачаево-Черкесская Республика 15

Республика Северная Осетия - Алания 12

Камчатский край 12

Магаданская область 8

Еврейская автономная область 3

Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 341 231.