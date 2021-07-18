За сутки в России подтверждено 25 018 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4357
- 2 Московская область 2554
- 3 Санкт-Петербург 1941
- 4 Нижегородская область 533
- 5 Красноярский край 505
- 6 Свердловская область 486
- 7 Воронежская область 478
- 8 Республика Крым 409
- 9 Иркутская область 408
- 10 Пермский край 398
- 11 Омская область 348
- 12 Ростовская область 334
- 13 Хабаровский край 329
- 14 Брянская область 310
- 15 Забайкальский край 308
- 16 Волгоградская область 293
- 17 Челябинская область 291
- 18 Оренбургская область 288
- 19 Республика Коми 284
- 20 Самарская область 279
- 21 Тверская область 268
- 22 Алтайский край 268
- 23 Мурманская область 263
- 24 Ставропольский край 260
- 25 Приморский край 257
- 26 Тюменская область 255
- 27 Астраханская область 253
- 28 Республика Бурятия 249
- 29 Ульяновская область 246
- 30 Ленинградская область 246
- 31 Республика Башкортостан 246
- 32 Саратовская область 239
- 33 Владимирская область 234
- 34 Калининградская область 233
- 35 Липецкая область 233
- 36 Вологодская область 231
- 37 Краснодарский край 231
- 38 Пензенская область 229
- 39 Архангельская область 228
- 40 Смоленская область 203
- 41 Ярославская область 203
- 42 Кемеровская область 203
- 43 Республика Дагестан 198
- 44 Курская область 197
- 45 Республика Тыва 196
- 46 Республика Карелия 190
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 187
- 48 Новосибирская область 179
- 49 Республика Хакасия 177
- 50 Новгородская область 159
- 51 Тульская область 150
- 52 Удмуртская Республика 143
- 53 Рязанская область 138
- 54 Белгородская область 135
- 55 Костромская область 133
- 56 Калужская область 131
- 57 Севастополь 129
- 58 Псковская область 128
- 59 Чеченская Республика 124
- 60 Амурская область 123
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 121
- 62 Курганская область 120
- 63 Республика Калмыкия 115
- 64 Кировская область 113
- 65 Томская область 111
- 66 Ивановская область 104
- 67 Тамбовская область 100
- 68 Сахалинская область 99
- 69 Республика Саха (Якутия) 97
- 70 Орловская область 91
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 72
- 72 Республика Мордовия 65
- 73 Республика Алтай 62
- 74 Республика Чувашия 61
- 75 Республика Марий Эл 57
- 76 Республика Татарстан 57
- 77 Республика Ингушетия 55
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 54
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 54
- 80 Камчатский край 51
- 81 Республика Адыгея 40
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 30
- 84 Ненецкий автономный округ 15
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Чувашия 0,22%
- 2. Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%
За последние сутки подтверждено 764 смерти
- Москва 106
- Санкт-Петербург 101
- Иркутская область 40
- Нижегородская область 29
- Тюменская область 29
- Краснодарский край 26
- Московская область 24
- Пермский край 16
- Красноярский край 16
- Пензенская область 15
- Алтайский край 15
- Липецкая область 13
- Челябинская область 12
- Республика Бурятия 12
- Астраханская область 11
- Ленинградская область 10
- Волгоградская область 10
- Самарская область 10
- Свердловская область 10
- Республика Дагестан 9
- Ульяновская область 9
- Новосибирская область 9
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Саратовская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Брянская область 7
- Тульская область 7
- Вологодская область 7
- Ставропольский край 7
- Омская область 7
- Забайкальский край 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Республика Коми 6
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 6
- Хабаровский край 6
- Сахалинская область 6
- Белгородская область 5
- Смоленская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Марий Эл 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Карелия 4
- Калининградская область 4
- Новгородская область 4
- Псковская область 4
- Ростовская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Мордовия 4
- Томская область 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Севастополь 3
- Оренбургская область 3
- Приморский край 3
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Калужская область 1
- Архангельская область 1
- Республика Хакасия 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 148 419 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек
- Москва 7283
- Московская область 2197
- Санкт-Петербург 459
- Свердловская область 448
- Нижегородская область 390
- Брянская область 382
- Воронежская область 350
- Ростовская область 333
- Пермский край 302
- Приморский край 280
- Владимирская область 232
- Забайкальский край 230
- Саратовская область 226
- Омская область 202
- Красноярский край 199
- Кемеровская область 185
- Республика Бурятия 185
- Республика Карелия 179
- Челябинская область 173
- Самарская область 170
- Республика Дагестан 168
- Тюменская область 165
- Республика Крым 161
- Калининградская область 160
- Архангельская область 156
- Курская область 148
- Вологодская область 139
- Хабаровский край 139
- Оренбургская область 130
- Ульяновская область 123
- Иркутская область 119
- Республика Башкортостан 118
- Волгоградская область 105
- Тамбовская область 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ 103
- Рязанская область 102
- Республика Хакасия 100
- Кировская область 98
- Смоленская область 93
- Ярославская область 89
- Ханты-Мансийский автономный округ 89
- Калужская область 83
- Севастополь 81
- Орловская область 79
- Тверская область 79
- Республика Коми 78
- Ивановская область 77
- Ленинградская область 76
- Новгородская область 75
- Ставропольский край 73
- Сахалинская область 69
- Липецкая область 64
- Тульская область 63
- Республика Саха (Якутия) 59
- Курганская область 55
- Мурманская область 52
- Новосибирская область 51
- Краснодарский край 50
- Республика Чувашия 50
- Алтайский край 48
- Республика Тыва 44
- Амурская область 44
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 42
- Республика Татарстан 40
- Астраханская область 38
- Республика Калмыкия 34
- Республика Марий Эл 30
- Республика Адыгея 29
- Республика Ингушетия 29
- Пензенская область 29
- Кабардино-Балкарская Республика 28
- Костромская область 27
- Чеченская Республика 25
- Псковская область 21
- Томская область 21
- Белгородская область 19
- Республика Алтай 18
- Карачаево-Черкесская Республика 15
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Камчатский край 12
- Магаданская область 8
- Еврейская автономная область 3
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 341 231.