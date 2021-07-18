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18.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 018 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко

За сутки в России подтверждено 25 018 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4357
  • 2 Московская область 2554
  • 3 Санкт-Петербург 1941
  • 4 Нижегородская область 533
  • 5 Красноярский край 505
  • 6 Свердловская область 486
  • 7 Воронежская область 478
  • 8 Республика Крым 409
  • 9 Иркутская область 408
  • 10 Пермский край 398
  • 11 Омская область 348
  • 12 Ростовская область 334
  • 13 Хабаровский край 329
  • 14 Брянская область 310
  • 15 Забайкальский край 308
  • 16 Волгоградская область 293
  • 17 Челябинская область 291
  • 18 Оренбургская область 288
  • 19 Республика Коми 284
  • 20 Самарская область 279
  • 21 Тверская область 268
  • 22 Алтайский край 268
  • 23 Мурманская область 263
  • 24 Ставропольский край 260
  • 25 Приморский край 257
  • 26 Тюменская область 255
  • 27 Астраханская область 253
  • 28 Республика Бурятия 249
  • 29 Ульяновская область 246
  • 30 Ленинградская область 246
  • 31 Республика Башкортостан 246
  • 32 Саратовская область 239
  • 33 Владимирская область 234
  • 34 Калининградская область 233
  • 35 Липецкая область 233
  • 36 Вологодская область 231
  • 37 Краснодарский край 231
  • 38 Пензенская область 229
  • 39 Архангельская область 228
  • 40 Смоленская область 203
  • 41 Ярославская область 203
  • 42 Кемеровская область 203
  • 43 Республика Дагестан 198
  • 44 Курская область 197
  • 45 Республика Тыва 196
  • 46 Республика Карелия 190
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 187
  • 48 Новосибирская область 179
  • 49 Республика Хакасия 177
  • 50 Новгородская область 159
  • 51 Тульская область 150
  • 52 Удмуртская Республика 143
  • 53 Рязанская область 138
  • 54 Белгородская область 135
  • 55 Костромская область 133
  • 56 Калужская область 131
  • 57 Севастополь 129
  • 58 Псковская область 128
  • 59 Чеченская Республика 124
  • 60 Амурская область 123
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 121
  • 62 Курганская область 120
  • 63 Республика Калмыкия 115
  • 64 Кировская область 113
  • 65 Томская область 111
  • 66 Ивановская область 104
  • 67 Тамбовская область 100
  • 68 Сахалинская область 99
  • 69 Республика Саха (Якутия) 97
  • 70 Орловская область 91
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 72
  • 72 Республика Мордовия 65
  • 73 Республика Алтай 62
  • 74 Республика Чувашия 61
  • 75 Республика Марий Эл 57
  • 76 Республика Татарстан 57
  • 77 Республика Ингушетия 55
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 54
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 54
  • 80 Камчатский край 51
  • 81 Республика Адыгея 40
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 30
  • 84 Ненецкий автономный округ 15
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Чувашия 0,22%
  • 2. Орловская область, Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,23%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан 0,25%
За последние сутки подтверждено 764 смерти
  • Москва 106
  • Санкт-Петербург 101
  • Иркутская область 40
  • Нижегородская область 29
  • Тюменская область 29
  • Краснодарский край 26
  • Московская область 24
  • Пермский край 16
  • Красноярский край 16
  • Пензенская область 15
  • Алтайский край 15
  • Липецкая область 13
  • Челябинская область 12
  • Республика Бурятия 12
  • Астраханская область 11
  • Ленинградская область 10
  • Волгоградская область 10
  • Самарская область 10
  • Свердловская область 10
  • Республика Дагестан 9
  • Ульяновская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Мурманская область 8
  • Республика Крым 8
  • Саратовская область 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ 8
  • Брянская область 7
  • Тульская область 7
  • Вологодская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Омская область 7
  • Забайкальский край 7
  • Владимирская область 6
  • Курская область 6
  • Республика Коми 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 6
  • Хабаровский край 6
  • Сахалинская область 6
  • Белгородская область 5
  • Смоленская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Орловская область 4
  • Рязанская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Калининградская область 4
  • Новгородская область 4
  • Псковская область 4
  • Ростовская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Чеченская Республика 4
  • Республика Мордовия 4
  • Томская область 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Севастополь 3
  • Оренбургская область 3
  • Приморский край 3
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Калужская область 1
  • Архангельская область 1
  • Республика Хакасия 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 148 419 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек
  • Москва 7283
  • Московская область 2197
  • Санкт-Петербург 459
  • Свердловская область 448
  • Нижегородская область 390
  • Брянская область 382
  • Воронежская область 350
  • Ростовская область 333
  • Пермский край 302
  • Приморский край 280
  • Владимирская область 232
  • Забайкальский край 230
  • Саратовская область 226
  • Омская область  202
  • Красноярский край 199
  • Кемеровская область 185
  • Республика Бурятия 185
  • Республика Карелия 179
  • Челябинская область 173
  • Самарская область 170
  • Республика Дагестан 168
  • Тюменская область 165
  • Республика Крым 161
  • Калининградская область 160
  • Архангельская область 156
  • Курская область 148
  • Вологодская область 139
  • Хабаровский край 139
  • Оренбургская область 130
  • Ульяновская область 123
  • Иркутская область 119
  • Республика Башкортостан 118
  • Волгоградская область 105
  • Тамбовская область 103
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 103
  • Рязанская область 102
  • Республика Хакасия 100
  • Кировская область 98
  • Смоленская область 93
  • Ярославская область 89
  • Ханты-Мансийский автономный округ 89
  • Калужская область 83
  • Севастополь 81
  • Орловская область 79
  • Тверская область 79
  • Республика Коми 78
  • Ивановская область 77
  • Ленинградская область 76
  • Новгородская область 75
  • Ставропольский край 73
  • Сахалинская область 69
  • Липецкая область 64
  • Тульская область 63
  • Республика Саха (Якутия) 59
  • Курганская область 55
  • Мурманская область 52
  • Новосибирская область 51
  • Краснодарский край 50
  • Республика Чувашия 50
  • Алтайский край 48
  • Республика Тыва 44
  • Амурская область 44
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 42
  • Республика Татарстан 40
  • Астраханская область 38
  • Республика Калмыкия 34
  • Республика Марий Эл 30
  • Республика Адыгея 29
  • Республика Ингушетия 29
  • Пензенская область 29
  • Кабардино-Балкарская Республика 28
  • Костромская область 27
  • Чеченская Республика 25
  • Псковская область 21
  • Томская область 21
  • Белгородская область 19
  • Республика Алтай 18
  • Карачаево-Черкесская Республика 15
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Камчатский край 12
  • Магаданская область 8
  • Еврейская автономная область 3
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 341 231.

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