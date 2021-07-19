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19.07.2021 19:04
Рубрика: Общество

Баженов призвал тщательно проверять сообщения о "бонусах" за прививку

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Телеведущий Тимофей Баженов предупредил, что интернет-мошенники начали использовать новый обманный трюк - предлагать "бонусы за вакцинацию".

Фото: iStock
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"Мошенники очень чётко отслеживают любые информационные поводы для реализации своих новых схем. С ростом числа вакцинируемых клиенты российских банков стали чаще получать сообщения о том, что им якобы положены деньги за прививку. После перехода по ссылке из электронного письма и ввода персональных данных, в том числе номера карты, граждане открывали преступникам доступ к своим счетам и лишались крупных сумм", - рассказал Баженов.

Лидер общественного движения подчеркнул, что подобные сообщения могут прийти не только на электронную почту, но еще и в мессенджеры и социальные сети. Тимофей Баженов призвал россиян быть бдительнее и внимательно проверять любые предложения о финансовых выплатах.

"Одним из способов, который обезопасит накопления, может быть специальная банковская карта, созданная только для операций в интернете. На ней должна храниться минимальная сумма. Даже если мошенникам удастся ввести вас в заблуждение и завладеть данными этой карты, потеря небольшой суммы не нанесёт серьёзного ущерба семейному бюджету", -отметил тележурналист.

Баженов добавил, что государство тратит серьёзные ресурсы на борьбу с интернет- и телефонными злоумышленниками. Помимо масштабной работы силовых ведомств и блокировки мошеннических ресурсов, людей непрестанно извещают о новых способах обмана. Однако для эффективного противостояния таким манипуляциям нужны совместные усилия. Даже простое предупреждение пожилых родственников о потенциальной угрозе может иметь решающее значение.

Для борьбы с киберпреступностью Тимофей Баженов выдвинул комплекс предложений. Он уверен, что ответственность за онлайн-преступления против пенсионеров должна быть ужесточена.

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