Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте

Новые для страны вызовы, по оценке белорусского МИДа, требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу Но, даже несмотря на негативные внешние факторы, констатировал глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, республика добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года.

На это министр обратил внимание 19 июля на семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси, сообщает БЕЛТА. По его словам, за пять месяцев экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33 процента к аналогичному периоду прошлого года. В результате превышения экспорта над импортом сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере $1,25 млрд и улучшилось практически на $700 млн.

Однако Макей подчеркнул, что самоуспокаиваться, глядя на эти цифры, нельзя. Резко изменившаяся внешнеполитическая и внешнеэкономическая среда создала, по его оценке, для страны новые вызовы, в первую очередь связанные, по сути, с гибридной войной. "Против нас ведется финансово-экономическая война, которая развязана Западом. Эти вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - подчеркнул выступающий.

При этом он полагает, что ответы на возникшие вызовы должны быть связаны не просто с адекватным реагированием на негативные шаги Запада, но и с необходимостью обеспечить поступательное устойчивое экономическое развитие РБ. От чего зависит "и выживаемость нашего государства, наша государственность в целом".

Вместе с тем, отметил Макей, любые вызовы всегда несут и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. В этой работе, подчеркнул он, стране есть на кого и на что опереться, имея ввиду, прежде всего, ее стратегических партнеров - Россию и Китай, да и другие страны, добавил министр.

В нынешнем году, заметил он, семинар имеет особое значение с учетом запланированного совещания с участием главы государства и той новой ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. "Мы работаем сейчас над новой стратегией продвижения наших интересов в странах Азии, Африки, поэтому нам есть что доложить и о чем поговорить", - сказал глава МИД.

На совещание с участием Александра Лукашенко, уточняет агентство, приглашены и закрепленные за конкретными странами высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганов и организаций, ведущие экспортеры.

Запланированы у дипломатов диалоги с вице-премьерами, с руководством и представителями профильных министерств и организаций, Евразийской экономической комиссии, а в контексте идущей в РБ работы по подготовке конституционных изменений в программу семинара включены встречи с председателями Конституционного суда и Центризбиркома.

О том, что у Александра Лукашенко летом запланирована встреча с белорусскими дипломатами, уточняет агентство, стало известно еще 6 апреля после совещания у президента по вопросам оптимизации сети загранучреждений. Президент тогда дал понять, что это будет "конкретный отчет всех послов о том, что сделано, прежде всего, в экономике".