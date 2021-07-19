Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон"

Успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" выполнил фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Как сообщили в Минобороны РФ, ракета была пущена по наземной цели, скорость ее полета составила семь Махов, а дальность стрельбы была свыше 350 километров.

Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео В военном ведомстве уточнили, что по данным объективного контроля, "Циркон" прямым попаданием успешно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Стрельба велась из акватории Белого моря по наземной цели, которая была расположена на побережье Баренцева моря.