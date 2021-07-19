Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18 июля 2021 года № 104-рг "О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.07.2021 № 12) и предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса обеспечить выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.07.2021 № 12) (далее - постановление № 10) в части проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, категориям (группам) граждан, предусмотренным постановлением № 10, в установленные постановлением № 10 сроки в объеме не менее 60 процентов от общей численности работников.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса:

2.1. Организовать и обеспечить проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, работникам органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в установленные постановлением № 10 сроки.

2.2. Обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей численности лиц, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта.

3. Пункты 1 и 2 настоящего распоряжения не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения", пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 № 1/И/1-1221 и от 21.01.2021 № 1/и/1-332) и Инструкцией Минздрава России по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Министерству здравоохранения Кузбасса:

4.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для проведения профилактических прививок.

4.2. Обеспечить ежедневное предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций и декретированных групп.

4.3. Обеспечить предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".

5. Заместителям Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, первому заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министру финансов Кузбасса, заместителям председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса требований постановления № 10.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







