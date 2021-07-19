Мишустин: Россия планирует выпуск собственной линейки электромобилей

В России планируется создать и выпустить собственную линейку электромобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Глава правительства в своем выступлении перечислил ряд проектов, которые власти будут реализовывать в рамках направления технологического развития страны.

"Хочу отметить создание собственной линейки электромобилей - в том числе на водородных и топливных элементах", - заявил премьер-министр.

Также российские власти собираются продвигать высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов, беспилотные технологии. "Будем выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов, - пояснил Мишустин. - Благодаря этому удастся сократить время морских перевозок, а также уменьшить расходы судоходных компаний на миллиарды рублей". Это улучшит транспортную логистику страны, добавил он.