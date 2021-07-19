На 107-м году жизни умерла актриса Мэри Уорд

Огромных величин австралийская звезда - актриса театра, кино, ТВ и радиоведущая - Мэри Уорд умерла на 107-м году жизни в Мельбурне утром 19 июля.

Об этом сообщает портал Celebrity со ссылкой на родных артистки, заверивших, что почтенная леди "отошла мирно".

#RIP Mary Ward best known as Mum Brooks in Prisoner.

She's passed away at the age of 106 pic.twitter.com/VFaAQqVHN1 — Geoff Field (@GeoffField) July 19, 2021

Мэри Уорд родилась 6 марта 1915 года в Фрамантле, Западная Австралия. Обучалась в Англии. На родину вернулась перед Второй мировой, став одной из первых женщин-дикторов, параллельно появляясь в Англии в театральных постановках.

На экранах дебютировала в 1949-м, а с 50-х начала регулярно появляться на ТВ, далее зарекомендовав себя ролями пожилых особ в "мыльных операх".

В закромах - "Блу хилеры", "Эми", самый, пожалуй, известный австралийский сериал "Соседи", "Узник", "Диснейленд", десятки других.

В 2000-м Уорд индустрию покинула.