На столицу надвигаются грозы и ливни

В ближайшие часы ожидается ухудшение погоды в столице. Коммунальные службы города переведены на режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидаются локальные ливни, местами грозы и усиление ветра до 17 м/с.

Для устранения последствий непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Так на круглосуточном дежурстве 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы не допустить временного скопления воды.

Взяты под особый контроль - объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

Специалисты посоветовали москвичам быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.