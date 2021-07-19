Правительство доложит президенту об инициативах по достижению наццелей

Члены кабмина доложат президенту об успехах и инициативах по достижению национальных целей развития РФ. Этому будет посвящено заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое пройдет 19 июля в онлайн-режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня в середине дня будет очень важное мероприятие, - отметил он. - Президент возглавит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам".

Дмитрий Песков напомнил, что реализация национальных целей является приоритетом, своего рода краеугольным камнем для главы государства и кабинета министров.

В начале мероприятия, которое пройдет в режиме видеоконференции, Владимир Путин выступит со вступительном словом. Президент, по словам Пескова, попросит доложить о промежуточных итогах реализации - "то есть то, что сделано, и то, что планируется сделать дальше".

Премьер-министр Михаил Мишустин представит дополнительные меры и инициативы по достижению национальных целей. Затем его заместители отчитаются по работе над отдельными направлениями в период до 2024 года. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова доложит о реализации цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Кроме того, в ее докладе речь пойдет о возможностях для самореализации и развития талантов.

Ее коллеги Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отчитаются о результатах работы по достижению национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Первый вице-премьер Андрей Белоусов - по достойному и эффективному труду и успешному предпринимательству, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко - по цифровой трансформации.