Путин: Сроки выполнения поставленных задач переносить не будут

Новости

Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 17:41
Кабмин подготовил 42 инициативы для реализации национальных целей развития 17:35
Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4% 17:34
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции 17:28
Итальянский журналист помещен на карантин в Токио 17:28
Путин: Все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам 17:27
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 17:23
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 17:23
Сергей Бурунов заявил о завершении съемок нового "Форта Боярд" 17:21
Лукашенко прокомментировал влиянии санкций на Беларусь 17:20
СМИ: Три женщины претендуют на пост генсека НАТО 17:16
Названы регионы с самыми дешевыми дачами 17:10
Обнаруженную в Ленобласти подземную "частную тюрьму" начали закапывать 17:00
"Автодор" отметил рост интенсивности движения по ЦКАД 16:58
Франция выдала России особо крупного мошенника 16:57
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации 16:43
Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с наводнениями 16:40
Разработчики рассказали, как выглядит биочип для определения COVID-19 16:40
В Ленинградской области обнаружили подземную "частную тюрьму" 16:30
Скончался белорусский композитор Андрей Мдивани 16:26
В ноябре выберут лучших соцработников страны 16:00
Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку 15:47
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 15:42
Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана 15:40
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 17:29
Рубрика: Власть

Путин: Сроки выполнения поставленных задач переносить не будут

Текст: Татьяна Замахина
Граждане ждут ускоренного развития территорий, на которых живут, и сроки выполнения поставленных задач российские власти переносить не будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Нельзя искать оправдания для того, чтобы переносить выполнение обещаний на потом, подчеркнул глава государства.

Граждане, по его словам, ждут, что в их регионах будет развиваться инфраструктура.

"Мы договорились, что уже этим летом в регионах пойдет активная работа в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов", - напомнил Путин собравшимся. Однако такие проекты, по имеющейся информации, не утверждены, попенял президент. Между тем до конца 2023 года объем выполненных по ним работ должен превысить полтриллиона рублей.

"Это если говорить языком цифр, - заметил глава государства, - а для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура".

Владимир Путин поручил главам регионов взять эту задачу на постоянный личный контроль и теснее работать над ее выполнением с правительством.

Путин: Россия приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья
Власть Работа власти Президент

Главное сегодня

Путин примет участие в церемонии открытия авиакосмического салона МАКС
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России