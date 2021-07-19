Путин: Сроки выполнения поставленных задач переносить не будут

Граждане ждут ускоренного развития территорий, на которых живут, и сроки выполнения поставленных задач российские власти переносить не будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нельзя искать оправдания для того, чтобы переносить выполнение обещаний на потом, подчеркнул глава государства.

Граждане, по его словам, ждут, что в их регионах будет развиваться инфраструктура.

"Мы договорились, что уже этим летом в регионах пойдет активная работа в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов", - напомнил Путин собравшимся. Однако такие проекты, по имеющейся информации, не утверждены, попенял президент. Между тем до конца 2023 года объем выполненных по ним работ должен превысить полтриллиона рублей.

"Это если говорить языком цифр, - заметил глава государства, - а для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура".

Владимир Путин поручил главам регионов взять эту задачу на постоянный личный контроль и теснее работать над ее выполнением с правительством.