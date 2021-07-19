По камерам выписано 56 тысяч штрафов за непристегнутый ремень и телефон

С начала 2021 года в Москве выписали по камерам почти 53 тысячи штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности, а также 3,4 тысячи штрафов за использование телефона за рулем без специального устройства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве также отметили, что сотрудники ГИБДД следят за соблюдением водителями установленного скоростного режима с помощью мобильных компьютеров - аппаратно-программных комплексов "Барс".

Не так давно стало известно, что в регионах также заработали камеры фотовидеофиксации таких нарушений, как непристегнутый ремень безопасности. Теперь такое нарушение выявляется автоматически в Татарстане и Тамбове.

Ранее "РГ" сообщала, что правительство утвердило новый порядок получения "писем счастья" с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений и новую схему жалоб на такие штрафы.

Если автовладелец подписан на соответствующую услугу на портале госуслуги, он будет получать уведомления и копии постановлений прямо на портале. При этом ему не будут оправляться "письма счастья" почтой, а постановление будет считаться полученным на следующий день, после того, как он зашел на портал. Либо по истечении 7 дней с момента его уведомления. Если человек вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него ничего не меняется.