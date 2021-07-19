Под Костромой бетонной плитой придавило двух детей

В Костромской области выясняют обстоятельства травмирования двух детей железобетонной плитой. ЧП случилось 17 июля в девятом часу вечера в городе Нея возле заброшенного здания бывшей столовой, которое находится в стадии демонтажа.

- В результате падения железобетонной плиты были травмированы двое несовершеннолетних детей - 12-летний мальчик и его 5-летняя сестра, которые получили повреждения в области ног, - рассказала официальный представитель СК РФ по региону Ольга Вакурова.

Дети госпитализированы в больницу Неи.

По словам Ольги Вакуровой, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, запрошен характеризующий материал на семью. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасности граждан.

Кроме того, свою проверку исполнения требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей в связи с ЧП в Нее провела Нейская межрайонная прокуратура.

- Здание, в котором пострадали дети, принадлежит администрации муниципального образования город Нея и Нейский район. Оно находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, при этом свободный доступ в него не ограничен, какого-либо ограждения вокруг заброшенного объекта нет, - установило надзорное ведомство.

Меры по разборке здания принимались, стены и крыша частично демонтированы, но беспорядочно складированные плиты, строительный мусор, нависающие перекрытия, по мнению проверяющих, создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Официальный представитель прокуратуры Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова сообщила, что по итогам проверки межрайонный прокурор внес главе администрации муниципального образования представление с требованием принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, в том числе несовершеннолетних, на опасный объект.