Полиция задержала двоих интернет-мошенников из Африки

Проживавшие в России уроженцы африканских стран знакомились с женщинами в интернете и потом выманивали у них деньги. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Московской области оперативники из Марий Эл задержали 50-летнего гражданина Республики Камерун. Он вступил в переписку по электронной почте с 58-летней пенсионеркой из поселка Медведево.

Женщине он написал о том, что якобы служит в Афганистане дипломатическим атташе при посольстве одной из зарубежных стран. Виртуальный знакомый сообщил, что на их представительство напали, из соображений безопасности он хочет передать принадлежащие ему вещи в нейтральную страну. Доверчивая женщина согласилась принять посылку, расходы на доставку которой отправитель обещал взять на себя.

Однако от имени курьерской компании женщина получила письмо о том, что пересылка груза оплачена не полностью. Она внесла на указанный в сообщении счет требуемую сумму, но этого тоже оказалось почему-то недостаточно. А затем пенсионерка стала регулярно получать информацию о других проблемах своего нового знакомого, решение которых также требовало финансовых вложений. За девять месяцев она сделала около 30 переводов на общую сумму более 1 миллиона 900 тысяч рублей. Зарубежный друг обещал, что вернет все потраченное, но вскоре перестал отвечать на звонки и отправленные на электронную почту письма.

Во время обыска в квартире африканского афериста в Люберцах были обнаружены семь камерунских паспортов на разные имена, 22 банковские карты и 16 мобильных телефонов.

Такая же "романтическая" история приключилась и с 60-летней жительницей Республики Саха (Якутия). Через интернет-сервис она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом из Объединенных Арабских Эмиратов. После непродолжительной переписки он признался женщине в любви и предложил выйти за него замуж. Новый знакомый сообщил, что в качестве доказательства серьезных намерений отправляет ей посылку с дорогостоящими ювелирными украшениями.

Но вскоре жительница Якутии начала получать звонки о проблемах с пересылкой. Люди, которые представлялись сотрудниками таможни и транспортной компании, требовали оплатить налоги, страховки, штрафы и другие расходы. Чтобы получить посылку, женщина одолжила деньги у знакомых и взяла в банке кредит. На указанные в письмах счета она перевела 590 тысяч рублей. После перечисления денег "жених" перестал выходить на связь.

Мошенника задержали в Курске. Им оказался 31-летний гражданин Нигерии, который обучается в аспирантуре местного вуза по специальности "Экономика". Задержанные взяты под стражу.