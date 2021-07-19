Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и погрузчиком под Тулой

Семь человек - в том числе ребенок, - получили травмы при столкновении рейсового автобуса с погрузчиком в Заокском районе, сообщили "РГ" в УМВД по Тульской области.

Авария произошла утром в понедельник у деревни Нижняя Романовка.

- Там ведется ремонт дороги, есть сужение проезжей части. Погрузчик работал на ремонте, автобус следовал по маршруту Заокский-Симоново. И как-то они не разъехались. Как именно, сейчас устанавливается, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД Андрей Ярцев.

В автобусе находились 27 пассажиров, пострадали семеро.

- Травмы неопасные - ушибы. Автобус двигался на малой скорости, - уточнил Ярцев.