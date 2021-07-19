Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется

Сложной, но стабильной назвала ситуацию с распространением коронавируса в Подмосковье зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"За прошедшую неделю мы увидели снижение количества новых заражений. Это пока совсем небольшие цифры - до пяти процентов, но они есть", - сказала Стригункова на еженедельном совещании с членами областного кабинета министров и главами округов.

За последние сутки в Подмосковье выявили 2504 новых больных, а 2049 человек за эти же сутки вылечились и выписаны из стационаров. По данным областного Минздрава, более 2,5 миллиона жителей региона уже прошли вакцинацию от COVID-19.