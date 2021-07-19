Суд на год лишил водительских прав экс-сенатора Олега Королева

Экс-сенатор и бывший глава Липецкой области Олег Королев лишен водительских прав на год решением суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Липецкого областного суда Юлию Дружинину.

По ее словам, Олег Королев признан виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем места ДТП".

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль Lexus, похожий на машину Олега Королева, едет с нарушениями правил дорожного движения. После стало известно, что за рулем находился сам сенатор от региона, который объяснил свое поведение на дороге плохим состоянием здоровья: по его словам, за рулем он перенес сердечный приступ.

Инцидент стал поводом для обращения губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в областную прокуратуру и Совет Федерации, куда он направил просьбу рассмотреть обстоятельства ДТП с участием сенатора Олега Королева. После Олег Королев сам написал заявление о досрочном сложении полномочий, указав, что причиной этого стало состояние его здоровья.