На Камчатке среди металлолома нашли старинные якоря

Два якоря адмиралтейского типа с парусных судов случайно нашел в пункте приема металлолома житель Петропавловска-Камчатского. Внимательный мужчина заметил необычный предмет, предположил, что он может иметь историческую ценность и позвонил в камчатский краевой объединенный музей. Прибывшие на склад металлолома сотрудники музея подтвердили догадку мужчины.

Как оказалось, один из якорей был сделан в середине XIX века, другой еще старше - конец ХVIII - начало XIX века.

"После достижения договоренности с руководителем предприятия был заказан грузовик и два якоря перевезли к зданию объединенного музея", - сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

В пункт металлолома экспонаты попали из поселка Октябрьского. Пока это все, что известно об их истории. В дальнейшем планируется узнать подробности.

Якоря уже почистили, обработали оружейным маслом и выставили для демонстрации горожанам около здания музея на Ленинской, 20.

"Конечно, еще будет проведена работа с данными предметами, но уже сейчас их можно увидеть", - рассказали представители музея.