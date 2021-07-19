В Якутии лесной пожар опасно приблизился к ГЭС

В Мирнинском районе Якутии на особом контроле находится тушение крупного лесного пожара, несущего потенциальную угрозу Светлинской ГЭС.

Как сообщила в понедельник пресс-служба минэкологии республики, пожар действует на площади более 41 тысячи гектаров в четырех километрах от села Сюльдюкар. На его тушении задействовано 89 человек и четыре единицы техники.

"Имеется естественная водная преграда р. Вилюй, тем не менее огонь потенциально опасен крупному объекту электроэнергетики - Светлинской ГЭС", - отмечено в сообщении.

Всего на территории республики действуют 216 природных пожаров с общей пройденной огнем площадью более полутора миллионов га. Тушат 84 из них. Задействованы около двух тысяч двухсот человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 16 очагов на площади 94 тысячи гектаров.