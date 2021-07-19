В Приамурье проверят сообщение об избиении ребенка в лагере

Сотрудники следственного управления СК РФ по Амурской области начали проверку после появившегося в местных СМИ сообщения об избиении ребенка в детском оздоровительном лагере в Бурейском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 июля на сайте одного из информагентств появились данные о том, что 13-летний подросток, вернувшись домой из оздоровительного лагеря "Белые горы", пожаловался родителям на избиения и травлю со стороны других ребят.

Следователи дадут оценку действиям или бездействию руководства учреждения, ответственного за безопасность детей. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.