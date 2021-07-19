В Улан-Удэ подросток умер после похода к врачу

В квартире одного из домов в городе Улан-Удэ нашли тело 17-летнего подростка. Парень погиб из-за развитого перитонита. Накануне он обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу с острой болью, но помощи не получил.

На прием больной пришел вместе с матерью. Его осмотрел дежурный врач, который должен был понять, что пациента необходимо срочно оперировать. Но он решил, что госпитализация не требуется и отправил мальчика домой. Вскоре подросток скончался.

"Врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания. Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе, запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль", - сообщили в пресс-службе СК по Республике Бурятия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Им занимаются следователи по особо важным делам.