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19.07.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

В Улан-Удэ подросток умер после похода к врачу

Текст: Дина Непомнящая

В квартире одного из домов в городе Улан-Удэ нашли тело 17-летнего подростка. Парень погиб из-за развитого перитонита. Накануне он обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу с острой болью, но помощи не получил.

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На прием больной пришел вместе с матерью. Его осмотрел дежурный врач, который должен был понять, что пациента необходимо срочно оперировать. Но он решил, что госпитализация не требуется и отправил мальчика домой. Вскоре подросток скончался.

"Врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания. Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе, запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль", - сообщили в пресс-службе СК по Республике Бурятия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Им занимаются следователи по особо важным делам.

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