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19.07.2021,  
10:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Перехватчик дронов испытают в аэропорту Самары

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России в ближайшее время испытают комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам ROSC-1. Это пример трансфера военных технологий в гражданское русло. Испытания пройдут в аэропорту Самары.

Фото: РИА Новости
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Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора холдинга "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий. Он отметил, что концерн создает для гражданского сектора перспективную высокотехнологичную продукцию. В данном варианте ROSC-1 получил и дополнительные функции, они касаются орнитологии.

После проведения испытаний министерство транспорта России и Росавиация смогут использовать комплекс для обнаружения беспилотников и оценки орнитологической обстановки в районе аэродромов.

ROSC-1 - радиолокационно-оптический комплекс обнаружения малоразмерных целей. Он в состоянии контролировать обстановку в воздухе и распознать различные объекты, в том числе и беспилотники. Создан на основе комплекса обнаружения и противодействия малоразмерным дронам РЛК-МЦ "Валдай".

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