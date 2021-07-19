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19.07.2021 12:36
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае членам общины Виссариона дали условный срок

Текст: Дмитрий Машуков

Суд вынес приговор по уголовному делу двух жителей Курагинского района, обвиненным в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Речь идет о преступлении, совершенном во время расследования в рамках другого уголовного дела - о так называемой общине Виссариона, которая базировалась в основанном ее организаторе "Городе Солнца". Об этом сообщил сегодня главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Следователи выяснили, что в августе прошлого года корреспондент и оператор ООО "МИЦ Известия", находясь в командировке, готовили для федеральной телекомпании сюжет о религиозной организации "Церковь последнего завета". Журналист обратился на улице к лидеру общины с вопросами. Однако один из соратников основателя "церкви", не желая, по мнению правоохранителей, огласки сведений, ради которых задавались эти вопросы, выхватил из рук репортера микрофон. Другой член общины ударил по видеокамере и повредил ее.

Суд назначил жителям Курагинского района наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в СК.

Напомним, лидера "Церкви последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) задержали осенью 2020 года. По версии сыщиков, Виссарион и другие руководители общины использовали средства прихожан для извлечения дохода, применяли к членам организации психологическое насилие. Община была создана бывшим милиционером Сергеем Торопом в 1990-х годах. Лидер и его последователи обосновались на юге Красноярского края, создав там свой "Город Солнца".

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