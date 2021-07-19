В окрестностях Красноярска нашли метровый бивень мамонта

На стоянке человека эпохи позднего палеолита Афонтова гора в Красноярске найден бивень мамонта. Длина кости превышает метр, она хорошо сохранилась, сообщает ТАСС со ссылкой на директора АНО "Археологическое исследование Сибири" Тимофея Ключникова.

Археологическое изучение Афонтовой горы началось в 1884 году. За более чем век исследований обнаружено около четырех тысяч предметов. Среди них - каменные и костяные орудия труда, части скелетов человека и животных.

Благодаря изысканиям получены, в частности, данные о домашних животных, подтверждающие, что человеку удалось приручить собаку около 15-17 тысячелетий назад.

Справка "РГ"

Афонтова гора - археологический объект федерального значения, расположенный на левом берегу реки Енисей и все еще малоизученный. Обнаруженные здесь предметы вошли в коллекции многих музеев мира, среди которых Лувр и Эрмитаж.