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19.07.2021 14:41
Рубрика: Происшествия

На Балтфлоте проверят инцидент с нападением военного на туристов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области мужчина напал с ножом на отдыхающих на побережье Балтийского моря. Предполагается, что это мог сделать военный.

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Сейчас на Балтийском флоте организовали проверку причастности к ЧП служащего воинской части, дислоцированной в регионе. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

Проверку проводит командование Балтийского гарнизона совместно с правоохранительными органами. Военнослужащего уже задержали, он находится в военной комендатуре Балтийска. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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