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Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом

Новости
    19.07.2021, 20:08
Текст:   Олег Усков

Анна, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, и ее молодой человек заразились коронавирусом. Произошло это на отдыхе в Крыму - в Ялте.

О происшествии 25-летняя блогер рассказала в сторис своего Instagram серией постов.

Как отметила девушка, то, что она заболела - "сто процентов": оба проведенных теста показали положительный результат. При этом блогер посетовала, что в Ялте никто не соблюдает масочный режим и все - "тысячи людей" - ведут себя в эпидемиологическом смысле крайне безалаберно.

Из характерных симптомов COVID Анна назвала потерю обоняния и вкуса, температуру, слабость и ломоту в теле.

Девушка и ее бойфренд ушли в самоизоляцию и проводят время за просмотром телесериалов.

Перед тем Заворотнюк опубликовала большой откровенный пост, признавшись, что у нее уже несколько лет депрессия, она живет с постоянной тревогой, подвержена паническим атакам и в силу этого вынуждена была принимать сильнодействующие препараты. Что усугубило проблемы со здоровьем.

"Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати", - написала Анна.

Анна - дочь "прекрасной няни" от второго брака - с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Девушка закончила вуз в Нью-Йорке.

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