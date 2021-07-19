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19.07.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

Ростовчанку облили водой за попытку войти в храм с коляской

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Инцидент произошел в церкви по улице Международная в Ростове-на-Дону, написала в одном из пабликов в соцсети ростовчанка.

Фото: iStock
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По ее словам, она пыталась зайти в церковь с коляской, в которой лежал спящий годовалый ребенок. Но ее не пустили служительницы храма, сказав взять ребенка на руки. В ходе словесной перепалки одна из работниц храма, по словам посетительницы, вылила на нее ведро воды.

"Подскажите это сейчас нормально? Я сначала ушла, потом решила вернуться и снять эту личность на видео", - написала возмущенная посетительница храма.

На видео служительница церкви говорит женщине, что с коляской заходить запрещено, так как это "храм Божий".

По словам опубликовавшей пост женщины, "о таком поведении должны быть предупреждены другие прихожане".

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