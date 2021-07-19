Тело одной из утонувших девушек обнаружили в Краснодаре

В столице Краснодарского края 19 июля в ходе поисков обнаружили тело утонувшей на выходных в реке Кубань девушки. Также спасатели продолжают искать еще двух подростков, унесенных течением в последние дни в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе администрации города, все несовершеннолетние проигнорировали запрет на купание в реке.

- Мы постоянно говорим о том, что ни на Затоне, ни на реке Кубань у нас не отведено мест для купания. Ни Роспотребнадзором, ни другими федеральными службами разрешения купаться не даны. Жара еще будет продолжаться, я прошу организовать работу сотрудников полиции и казачества - достаточно много у нас казаков, которые в состоянии проводить работу по патрулированию прилегающих к водоемам территорий. Поэтому поставить это нужно на постоянный контроль, не только в выходные дни, а в ежедневном режиме, - приводит пресс-служба администрации Краснодара слова мэра города Евгения Первышова.

15, 17 и 18 июня в акватории Кубани пропали три девушки 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Сейчас поиски двоих из них продолжаются на спасательных катерах и по береговой линии с привлечением нескольких поисково-спасательных отрядов и волонтеров.