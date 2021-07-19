В Анапе при пожаре из гостиницы эвакуировали 33 человека

В ночь с воскресенья на понедельник в анапской станице Благовещенской произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение об инциденте поступило в 23.41.

Установлено, что в переулке Пограничном, 44 произошло возгорание в одной из торговых точек, прилегающих к летней столовой. Пожаром охвачена площадь в тысячу квадратных метров.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, имелась угроза распространения огня на рядом стоящую гостиницу "Сиета", откуда были эвакуированы 33 человека. Из столовой эвакуировано 11 газовых баллонов.

Погибших и пострадавших нет. Пожар потушили через три часа. К ликвидации было привлечено 57 человек и 18 единиц техники.

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку. На место выезжало руководство надзорного ведомства. Среди причин пожара рассматривается короткое замыкание. Сумма ущерба устанавливается.