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19.07.2021 21:45
Рубрика: Общество

В Крыму в некрополе Кыз-Аул нашли скелеты с деформированными черепами

Текст: Илья Изотов (Керчь)
Фото: Пресс-служба Фонда "Археология" Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"

Новые загадочные находки сделали работающие на крымском античном некрополе Кыз-Аул археологи. В одном из не разграбленных черными копателями погребений первых веков нашей эры нашли сразу пять расположенных друг над другом скелетов. Об этом "РГ" сообщил директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Фото: Фонд "Моя история"
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На верхнем уровне находился костяк женщины с останками ребенка на груди на груди, а уже под ней - еще три костяка. У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа. Так называемые вытянутые черепа, как считают археологи - традиционные для носителей сарматской культуры.

- Это не первая находка на некрополе Кыз-Аул погребенных с такими деформациями черепа, - пояснил Олег Марков. - Несколько лет назад было обнаружено погребение ребенка с такой же измененной черепной коробкой, и тогда это захоронение журналисты назвали погребением "инопланетянина". Помимо этого на некрополе Кыз-Аул находили и предметы материальной культуры связанные с сарматами - кувшин с зооморфной ручкой в виде кабана. Почему в одной могиле оказались погребены единовременно сразу пять человек - пока не понятно.

Исследованием останков занялись антрополог Института Археологии РАН Наталья Свиркина. Она должна определить, были ли у погребенных прижизненные травмы, и какие. Возможно, это были жертвы какого то военного конфликта или смертельной эпидемии.

Помимо человеческих останков в могиле были найдены: глиняная мисочка, железный нож, находившейся на поясе одного из погребенных, и медная монета, по которой после очистки можно будет дать наиболее точную дату захоронения.

Напомним, ранее на раскопке в Кыз-Ауле найдена фаянсовая фигурка древнеегипетского бога молчания Гарпократа.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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