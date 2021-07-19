В Сочи пункты вакцинации откроются на рынке, в цирке и здравницах

В Сочи откроются дополнительные пункты вакцинации в местах с большой проходимостью. В частности, на территории Центрального сочинского рынка, в здании городского цирка и местных санаториях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на курорте работают 30 пунктов вакцинации, включая три мобильных. На сегодняшний день привиты более ста тринадцати тысяч человек, что составляет примерно 43 процентов от общей количества населения.

- Чтобы избежать очередей и развести потоки людей, получающих первый и второй компонент вакцины, мы планируем открыть дополнительный модульный пункт на территории морвокзала, а также еще один пункт в торговом центре "МореМолл", - отметил начальник управления социальной политики мэрии Сочи Александр Митников.

Также дополнительные пункты вакцинации развернут на базе крупных отелей и санаториев. За каждым из малых средств размещения планируется закрепить близлежащий пункт вакцинации, где туристы смогут поставить прививку.

Напомним, с 1 августа заселяться в средства размещения Кубани смогут только вакцинированные или те, кто подписал согласие сделать прививку в течение трех дней с момента заезда.