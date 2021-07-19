В Сочи пункты вакцинации откроются на рынке, в цирке и здравницах

Новости

Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 17:41
Кабмин подготовил 42 инициативы для реализации национальных целей развития 17:35
Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4% 17:34
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции 17:28
Итальянский журналист помещен на карантин в Токио 17:28
Путин: Все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам 17:27
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 17:23
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 17:23
Сергей Бурунов заявил о завершении съемок нового "Форта Боярд" 17:21
Лукашенко прокомментировал влияние санкций на Беларусь 17:20
СМИ: Три женщины претендуют на пост генсека НАТО 17:16
Названы регионы с самыми дешевыми дачами 17:10
Обнаруженную в Ленобласти подземную "частную тюрьму" начали закапывать 17:00
"Автодор" отметил рост интенсивности движения по ЦКАД 16:58
Франция выдала России особо крупного мошенника 16:57
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации 16:43
Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с наводнениями 16:40
Разработчики рассказали, как выглядит биочип для определения COVID-19 16:40
В Ленинградской области обнаружили подземную "частную тюрьму" 16:30
Скончался белорусский композитор Андрей Мдивани 16:26
В ноябре выберут лучших соцработников страны 16:00
Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку 15:47
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 15:42
Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана 15:40
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 16:57
Рубрика: Общество

В Сочи пункты вакцинации откроются на рынке, в цирке и здравницах

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи откроются дополнительные пункты вакцинации в местах с большой проходимостью. В частности, на территории Центрального сочинского рынка, в здании городского цирка и местных санаториях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодаре открылся самый крупный на юге пункт вакцинации

Сейчас на курорте работают 30 пунктов вакцинации, включая три мобильных. На сегодняшний день привиты более ста тринадцати тысяч человек, что составляет примерно 43 процентов от общей количества населения.

- Чтобы избежать очередей и развести потоки людей, получающих первый и второй компонент вакцины, мы планируем открыть дополнительный модульный пункт на территории морвокзала, а также еще один пункт в торговом центре "МореМолл", - отметил начальник управления социальной политики мэрии Сочи Александр Митников.

Также дополнительные пункты вакцинации развернут на базе крупных отелей и санаториев. За каждым из малых средств размещения планируется закрепить близлежащий пункт вакцинации, где туристы смогут поставить прививку.

Напомним, с 1 августа заселяться в средства размещения Кубани смогут только вакцинированные или те, кто подписал согласие сделать прививку в течение трех дней с момента заезда.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин примет участие в церемонии открытия авиакосмического салона МАКС
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19