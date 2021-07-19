В Волгоградской области подростка засыпало 14 тоннами пшеницы

В Волгоградской области подросток погиб в результате несчастного случая. ЧП произошло в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в Даниловском районе региона, сообщает Следственный комитет по региону.

При разгрузке зерна 17-летний подросток упал в зерноприемник, куда сыпалась пшеница. На помощь бросились присутствовавшие на месте рабочие, но спасти парня не удалось - его засыпало 14 тоннами зерна.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - проинформировали в Следственном комитете региона.