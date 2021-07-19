Постановление губернатора Самарской области от 19 июля 2021 года № 176 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 2.13;

подпункт 2 после слова "(дискотек)" дополнить словами ", танцевальных площадок, фан-зон";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7 ) работу фуд-кортов в торговых центрах, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов.";

подпункт 15 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"15) работу организаций в сфере услуг (салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов), а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи;";

в абзаце втором пункта 3.1 слово "новогодних" исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







