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19.07.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Спрос на кондиционеры в России побил рекорды прошлых лет

Текст: Елена Манукиян

Россияне стали массово скупать кондиционеры и вентиляторы. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо", пишет ТАСС.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Отмечается, что продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и в 5-6 раз по сравнению со средними недельными показателями мая - июня, а продажи вентиляторов увеличились вдвое.

При этом, около 95% рынка кондиционеров - это сплит-системы (состоящие из двух блоков - наружного и внутреннего), около 30% продаж приходится на инверторные сплит-системы, 5% - на напольные мобильные кондиционеры.

Всего оборот рынка кондиционеров за 1,5 месяца составил около 250 тысяч штук и более 5 млрд рублей.

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