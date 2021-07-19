Спрос на кондиционеры в России побил рекорды прошлых лет

Россияне стали массово скупать кондиционеры и вентиляторы. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо", пишет ТАСС.

Отмечается, что продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и в 5-6 раз по сравнению со средними недельными показателями мая - июня, а продажи вентиляторов увеличились вдвое.

При этом, около 95% рынка кондиционеров - это сплит-системы (состоящие из двух блоков - наружного и внутреннего), около 30% продаж приходится на инверторные сплит-системы, 5% - на напольные мобильные кондиционеры.

Всего оборот рынка кондиционеров за 1,5 месяца составил около 250 тысяч штук и более 5 млрд рублей.