Распоряжение администрации Томской области от 16 июля 2021 года № 391-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Томской области от 16.07.2021 № 70-00-07/05-2651-2021, в целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

"10. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям:

1) временно приостановить проведение концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, не предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зонах, танцплощадках, танцполах и иных подобных местах), вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей;

2) запретить проведение концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий на открытом воздухе;

3) запретить проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием зрителей;

4) запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах;

5) при организации работы детских развлекательных центров, детских игровых комнат, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) обеспечить ограничение доступа посетителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости объекта.".

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







