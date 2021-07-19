Умер актер Владимир Судьин

Советский, украинский актер, режиссер и театральный деятель Владимир Судьин скончался в Киеве 14 июля - незадолго до своего 83-летия. Некролог публикуют национальные СМИ без указания причин смерти артиста.

Судьин родился в Киеве 29 июля 1938 года. В 1961-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

На экранах дебютировал в 1952-м - главной ролью, Вадима Попова, в детской приключенческой ленте "Неразлучные друзья". Далее - "Степа-капитан" (в прокат так и не вышел), масштабная военная драма "Киевлянка", Игорь из "Флагов на башнях", Гриша в драме "Это было весной".

Заслуженный деятель искусств Украины. Профессор кафедры режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Преподавал основы режиссуры для сценографов в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве, режиссуру и мастерство актера в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Автор свыше ста профильных публикаций.