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Умер актер Владимир Судьин

Новости
    19.07.2021, 11:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, украинский актер, режиссер и театральный деятель Владимир Судьин скончался в Киеве 14 июля - незадолго до своего 83-летия. Некролог публикуют национальные СМИ без указания причин смерти артиста.

Судьин родился в Киеве 29 июля 1938 года. В 1961-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

На экранах дебютировал в 1952-м - главной ролью, Вадима Попова, в детской приключенческой ленте "Неразлучные друзья". Далее - "Степа-капитан" (в прокат так и не вышел), масштабная военная драма "Киевлянка", Игорь из "Флагов на башнях", Гриша в драме "Это было весной".

Заслуженный деятель искусств Украины. Профессор кафедры режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Преподавал основы режиссуры для сценографов в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве, режиссуру и мастерство актера в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Автор свыше ста профильных публикаций.

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