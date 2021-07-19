В Британии начнут прививать детей с 12 лет с тяжелыми заболеваниями

Власти Великобритании приняли решение расширить вакцинацию от коронавируса на детей от 12 до 15 лет. Правда, речь идет только о тех, что относятся к наиболее уязвимым категориям: страдают тяжелыми неврологическими нарушениями, синдромом Дауна, иммуносупрессией, имеют проблемы с обучаемостью.

"Сегодняшние рекомендации независимого Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации предусматривают, что наиболее уязвимые молодые люди, подверженные наибольшему риску заражения этим вирусом, смогут воспользоваться вакцинами от COVID-19. Я принял эти рекомендации экспертов и попросил Национальную службу здравоохранения как можно скорее подготовиться к вакцинации тех, кто имеет на это право", - заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

В то же время он признал, что эксперты пока не рекомендуют проводить вакцинацию несовершеннолетних без сопутствующих заболеваний. Как отметил министр, комитет продолжит изучать этот вопрос. Ранее были выявлены случаи воспаления сердца у некоторых вакцинированных детей. В настоящее время в Британии разрешили прививаться от коронавируса подросткам в возрасте от 16 лет, входящим в группы риска.