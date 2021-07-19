В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана

Легковой автомобиль протаранил в понедельник террасу ресторана в центре испанской Марбельи. Как передает ABC de Sevilla, в результате инцидента пострадали десять человек, трое из них были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

Как заверили в полиции, версия теракта исключена. Виновником аварии оказался местный житель. Полиция арестовала его прямо на месте происшествия.

Как стало известно СМИ, мужчина имел действующие права и ехал вместе со своими родителями. Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Стражи порядка пытаются выяснить, что именно привело к аварии.