Новости

Виновницу смертельного ДТП с детьми отправили под арест в СИЗО 20:41
В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия 20:37
Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде 20:34
В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана 20:27
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде 20:26
Березуцкий рассказал, в какой футбол будет при нем играть ЦСКА 20:25
Путин поручил постоянно анализировать выполнение национальных целей 20:12
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 20:08
Анатолий Яновский освобожден от должности заместителя министра энергетики 20:04
В Британии начнут прививать детей с 12 лет с тяжелыми заболеваниями 20:02
Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением 20:00
Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность при планировании допрасходов бюджета 19:55
Российские 5G могут появиться в городах-миллионниках через 3 года 19:49
Механизм поддержки застройщиков будет запущен до конца месяца 19:25
Путин поручил кабмину заняться повышением занятости среди молодежи 19:23
Белоусов: Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3% 19:21
Трассу Москва-Казань-Екатеринбург к концу года построят на 20% 19:21
Путин поручил полпредам подключиться к проектам по ликвидации свалок 19:15
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой 19:14
Для переработки отходов в России построят 12 экотехпарков 19:14
ВЦИОМ: самый популярный среди программ нацпроектов - сервис "Мое здоровье" 19:12
Государство поможет четырем регионам наладить переработку мусора 19:08
Программу развития городского транспорта запустят до конца года 19:07
Ульяновские десантники сдали 120 литров крови для больных COVID-19 19:02
На 107-м году жизни умерла актриса Мэри Уорд 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 20:27
Рубрика: В мире

В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана

Текст: Юрий Когалов

Легковой автомобиль протаранил в понедельник террасу ресторана в центре испанской Марбельи. Как передает ABC de Sevilla, в результате инцидента пострадали десять человек, трое из них были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

Следствие просит арестовать виновницу смертельного ДТП с детьми

Как заверили в полиции, версия теракта исключена. Виновником аварии оказался местный житель. Полиция арестовала его прямо на месте происшествия.

Как стало известно СМИ, мужчина имел действующие права и ехал вместе со своими родителями. Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Стражи порядка пытаются выяснить, что именно привело к аварии.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Путин назвал нерешенные проблемы России
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака