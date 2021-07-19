В Кремле прокомментировали отмену обязательных QR-кодов в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к отмене обязательной системы QR-кодов в Москве. По его словам, московские власти уже доказали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом.

Ранее в заведениях общепита в Москве, включая фудкорты в торговых центрах, была отменена ранее введенная обязательная система QR-кодов. При этом и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора. Решение об отмене вступило в силу с сегодняшнего дня.

"Москва уже доказала свою эффективность и проверенность в деле борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Песков.

Журналисты задали вопрос на тему целесообразности такого решения в виду того, что вирус пока не отступил.

Пресс-секретарь президента напомнил, что руководители регионов, принимая такие решения, ищут баланс - с учетом том, что сохранение здоровья людей - это основной приоритет. В данном случае речь о балансе между соображениями охраны здоровья граждан и поддержания жизнеобеспечения различных отраслей экономики - опять же исходя из интересов людей, пояснил Песков.

"Каждый раз это попытки нахождения золотой середины", - уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что система здравоохранения Москвы готова к оперативному наращиванию койко-мест и "включению резервов" в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью.

Кстати, планы самого Пескова вакцинироваться остаются в силе - это он подтвердил журналистам.