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19.07.2021 13:12
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали отмену обязательных QR-кодов в Москве

Текст: Татьяна Замахина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к отмене обязательной системы QR-кодов в Москве. По его словам, московские власти уже доказали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом.

Ранее в заведениях общепита в Москве, включая фудкорты в торговых центрах, была отменена ранее введенная обязательная система QR-кодов. При этом и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора. Решение об отмене вступило в силу с сегодняшнего дня.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Москва уже доказала свою эффективность и проверенность в деле борьбы с коронавирусом", - подчеркнул Песков.

Журналисты задали вопрос на тему целесообразности такого решения в виду того, что вирус пока не отступил.

Пресс-секретарь президента напомнил, что руководители регионов, принимая такие решения, ищут баланс - с учетом том, что сохранение здоровья людей - это основной приоритет. В данном случае речь о балансе между соображениями охраны здоровья граждан и поддержания жизнеобеспечения различных отраслей экономики - опять же исходя из интересов людей, пояснил Песков.

"Каждый раз это попытки нахождения золотой середины", - уточнил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Представитель Кремля добавил, что система здравоохранения Москвы готова к оперативному наращиванию койко-мест и "включению резервов" в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью.

Кстати, планы самого Пескова вакцинироваться остаются в силе - это он подтвердил журналистам.

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