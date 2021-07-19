В РФ создадут ресурс с информацией об окружающей среде

В России планируется создать ресурс с информацией о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и проектам.

По ее словам, на созданном ресурсе любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что новая система будет построена на максимальном использовании данных, имеющихся на всех уровнях власти, и передаче информации о выбросах предприятиями в режиме реального времени с помощью поверенных средств измерений, максимально исключающих человеческий фактор.