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19.07.2021 21:01
Рубрика: В мире

В Тегеране объявлен локдаун

Текст: Юрий Ершов

В Тегеране объявлен шестидневный локдаун. Об этом в понедельник, по информации газеты "Süddeutsche Zeitung", сообщил в выступлении по телевидению представитель правительства Ирана Али Рабиель.

Фото: Getty Images
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Тегеран, в частности сказал чиновник, объявлен красной зоной, и соответственно, начиная со вторника до следующего воскресенья все учреждения города будут закрыты.

Иранские СМИ уточняют, что покупателям будут недоступны также и столичный базар, и торговые пассажи. Правда, пока не ясно, закроются ли банки.

Не секрет, что веским аргументом для такого шага властей Ирана послужил тот факт, что в последнее время в стране серьезно растет число смертей и заражений коронавирусом, в частности, его вариацией - так называемой "дельтой". По данным иранского министерства здравоохранения, за последние недели в стране ежедневно умирали до 200 человек и заражались 22 тысячи. А всего за время пандемии в Иране зарегистрированы более 87 тысяч смертей и свыше 3,5 миллиона инфицированных.

Страна, пишет немецкое издание, довольно сильно пострадала от пандемии. Прежде всего потому, что экономический кризис и санкции США значительно осложнили доставку необходимого объема антивирусных вакцин. В результате прививочная кампания для более чем 83 миллионов иранцев проходит очень медленно. На сегодня прививку сделали чуть более десяти процентам населения. В основном российской и китайской вакцинами.

В мире Ближний Восток Иран Пандемия коронавируса COVID-19

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